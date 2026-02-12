Sicario que asesinó a dos personas en la calle 85 iba con traje y corbata: tenía todo calculado

El sicariato que ocurrió este miércoles, 11 de febrero, en la carrera 7 con calle 85, frente a una de las sedes de Bodytech no para de conmocionar al país. En las últimas horas, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, entregó detalles de lo ocurrido.

Uno de los datos que más llamó la atención de las autoridades, está relacionado con la vestimenta del sicario. Según confirmó el general Cristancho, el hombre estaba vestido de traje y corbata. Es decir, se camufló de manera perfecta entre los peatones para no levantar ninguna sospecha.

“Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Pudimos evidenciar en las cámaras que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes. Planearon la forma de caracterizar al sicario porque estaba de corbata. Incluso también planearon dónde dejar la moto en la que huyeron”, aseguró el comandante.

El general afirmó que todavía se desconoce cuál fue el motivo para que los sicarios llevaran a cabo este crimen. Sin embargo, todo está en materia de investigación. “Estamos verificando cámaras y recolectando elementos materiales probatorios que nos pueda llegar a dar con el móvil del sicariato”, agregó el uniformado.

El general también reconoció que no es la primera vez que ocurre un hecho de sicariato en el lugar. “El último evento desafortunado había sido en el 2023, no hemos vuelto a tener hechos. No se deben presentar y trabajamos cada día para evitarlos, seguramente seguiremos reforzando esta zona para que no ocurran hechos”, indicó Cristancho.