Secretaría de Educación en Norte de Santander determina clases virtuales para El Carmen

Norte de Santander

A través de un comunicado y teniendo en cuenta la difícil situación de orden público que se presenta en El Carmen, Norte de Santander, la secretaria de educación departamental determinó que las clases en instituciones educativas del municipio se harán de manera virtual.

Lo anterior “con el propósito de salvaguardar la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, así como garantizar la continuidad del derecho fundamental a la educación”.

Tras lo anterior se determinó “Exhortamos a los rectores y directivos para que, conforme al análisis del contexto territorial y siguiendo los lineamientos de la Circular 015 del 24 de enero de 2025 —relativa a la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia por alteración del orden público—, adopten durante los días jueves y viernes 12 y 13 de febrero la modalidad de educación remota, privilegiando estrategias flexibles que permitan el acceso, permanencia, adaptabilidad y aceptabilidad del servicio educativo".

Así mismo que “estas acciones deberán incluir la definición de actividades pedagógicas que integren acompañamiento socioemocional, la identificación de recursos disponibles para el desarrollo de los aprendizajes, y la implementación de mediaciones pedagógicas pertinentes que aseguren la continuidad académica sin generar cargas excesivas, de acuerdo con lo recomendado por la Circular 015 de 2025″.

Se resalta en el escrito que “una vez exista una situación favorable en el orden público convocamos a los directivos docentes a establecer el regreso a las labores académicas de manera presencial”.

Finalmente concluyen haciéndole un llamado a los grupos al margen de la ley para que cesen las situaciones que ponen en riesgo a la población civil, sobre todo a los menores de edad.