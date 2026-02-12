“No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump”: reconoció Petro desde el Tolima

Tolima

En medio de su visita de este miércoles al Tolima, el presidente Gustavo Petro reconoció que afronta quebrantos de salud que han reducido sus actividades en los últimos días.

Ante el público de Chaparral, donde formalizó la Zona de Reserva Campesina número 20 de su gobierno, Petro afirmó que presenta dificultades en su organismo desde su visita del pasado 3 de febrero a Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Visiblemente afectado de la garganta, el jefe de Estado se refirió a los malestares que, según dijo, comenzaron tras ese viaje.

“No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump, se llama. Me traje el frente frío ártico. No otro frente, sino el ártico, y de coletazo cogí el antártico. Entonces tengo un cruce que ya acabó con mi garganta”, manifestó.

El mandatario también relacionó estos cambios bruscos de temperatura con la problemática que enfrentan varios departamentos por la ola invernal.

“Es la señal, y lo vemos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, y probablemente en el nordeste antioqueño, muy al borde ya de una inundación con la represa de Ituango”, afirmó.

Dagua y Buenaventura, son varias de las poblaciones más afectadas por la ola invernal. Ampliar Dagua y Buenaventura, son varias de las poblaciones más afectadas por la ola invernal. Cerrar

Los “vampiros”

Durante el acto público realizado en el Coliseo Pijao de Oro de Chaparral, Petro hizo reiteradas alusiones a los “vampiros”, término con el que se refirió a la “oligarquía” y a sectores que le hacen oposición a su gobierno.

“Ya están pidiendo cacao, el voto de ustedes, y están escondidos después de que hablan. Y se quitan la sangre del colmillo, pero sangre de pobre, nunca de rico. Y hay del pueblo que se atreva a elegir sus propios verdugos, olvidando su historia de fosas comunes y de 200 mil campesinos asesinados”, expresó.

Finalmente, el presidente envió un mensaje a los magistrados de la Corte Constitucional para que no tumben el decreto que estableció el aumento del salario mínimo para 2026, y a los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República para que adopten medidas que dinamicen la reforma agraria y contribuyan a controlar la inflación.