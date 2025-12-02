Fueron encontrados dos cuerpos en una fosa común en Santa Rosa de Cabal, Risaralda

Pereira

Varias zonas rurales del municipio de Santa Rosa de Cabal se han convertido, para los homicidas, en sitios para esconder cuerpos, es decir, han convertido estos sectores en fosas comunes, como lo ocurrido en los últimos días en la vereda Samaria Baja de Santa Rosa de Cabal donde luego de recibir información fueron encontrados enterrados dos cuerpos, los cuales fueron exhumados por el equipo especializado en exhumaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía.

Una Fiscalía de Pereira, junto a funcionarios del CTI, investigan lo sucedido y fueron los que recibieron la información de la fosa común que se encontraba en la zona.

Según información aportada a Caracol Radio, los cuerpos entregados podrían ser los de dos jóvenes que desaparecieron en Pereira a finales del mes de abril de este año; se espera la validación de la identidad por parte de Medicina Legal; sin embargo, sería un testigo que entregó la ubicación y señaló la posible identidad de estas personas.

Se trata de Johan Camilo Osorio García de 17 años y Sebastián Valencia Vélez de 29 años, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el 25 de abril cuando iban en un vehículo de transporte informal y fueron vistos por última vez al entrar al barrio el Rosal de Pereira.

Cabe recordar que, para el mes de junio, dos meses después, el vehículo donde se movilizan Sebastián y Johan Camilo fue encontrado abandonado en el barrio el Edén de Santa Rosa de Cabal.

A inicios de septiembre, luego de recibir información, fue encontrado enterrado en la vereda San Bernardino, Alto el Oso, el cuerpo de Wilmar Ferney Mosquera, conductor del vehículo donde se movilizaban Sebastián y Johan Camilo.

