Juez envió a prisión a la madre de la bebé Mia Kataleya por su muerte

Tolima

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Laura Valentina López, de 22 años, investigada por la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué, capital del Tolima.

Se trata de la bebé Mia Kataleya Ramírez López, quien murió luego de ser trasladada hasta Ibagué desde El Espinal por síntomas que inicialmente fueron relacionados con signos de abuso sexual. Sin embargo, ahora el caso toma un rumbo diferente.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna. Esta situación derivó en una neumonía que comprometió su pulmón derecho.

“Actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, permitieron conocer que la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección al no gestionar la atención que requería la niña”, indicó la Fiscalía.

El 26 de mayo, la llevó al Hospital San Rafael de El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Allí falleció al día siguiente.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual. La procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.