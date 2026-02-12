Mamá de mujer que murió arrollada por un SITP denuncia al conductor y negligencia de la aseguradora

El 25 de junio de 2024, Sandra Janeth Beltrán, de 35 años, madre soltera de dos niños, murió luego de ser arrollada mientras iba en su bicicleta en la Avenida Calle 72, en Bogotá, por un hombre identificado como Nicolás Fonseca Castañeda, conductor de un bus de la empresa GMOVIL del Sistema Integrado de Transporte.

Aunque la fiscalía determinó que se trata de un homicidio culposo, hay un agravante: el hombre, según los exámenes de toxicología hechos por Medicina Legal, estaba bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

En 6AM W, María Beltrán, mamá de Sandra, aseguró que el caso a nivel legal no ha avanzado y que la respuesta que ha recibido por parte de la fiscal a cargo es que “tiene mucho trabajo, que debe ir lento de acuerdo a los procesos y que tuviera un poquito de paciencia”, dijo.

Lamentablemente, la lentitud del proceso en la Fiscalía no es la única preocupación, ya que Seguros Bolívar, aseguradora del vehículo, aunque hizo efectivo el seguro todo riesgo, aún no ha respondido por los gastos funerarios ni el SOAT.

“Seguros Bolívar ha respondido, pero también ha sido muy negligente, han dilatado mucho el proceso, hicieron efectiva una póliza para los dos niños sin tener en cuenta todos los agravantes y además en este momento están en mora por el seguro SOAT”, explicó.

Adicional a esto, María aseguró que la contratación de un abogado, en vez de ayudarla con el caso, dejó como resultado graves irregularidades, incluyendo el pago de costosos honorarios.

Según la denunciante, el abogado no exigió cárcel para el conductor, no pidió sanciones para la empresa de transporte encargada de contratar al responsable y tampoco contempló solicitar una indemnización.

“Ese abogado en un principio dijo que él se hacía cargo de todo el proceso hasta el final, que cobraría el 30% de todo lo que saliera del caso. Cobró los honorarios de 66 millones que se llevó por el pago que hicieron del seguro contra todo riesgo que tenía ese bus”, explicó María, agregando que “me tiró la carpeta, me tiró el caso y se ofendió porque yo le preguntaba cómo estaba el proceso, me dijo que mis desconfianzas no le servían”.

El lunes 16 de febrero María tiene una audiencia virtual que se enmarca dentro de un proceso legal que ella y su familia decidieron iniciar contra el abogado mencionado.

Caracol Radio se comunicó con Seguros Bolívar buscando una respuesta a la inquietud principal de María y su familia: ¿por qué tanto retraso para la entrega de los seguros restantes? La respuesta fue la siguiente.

“En Seguros Bolívar estamos comprometidos con acompañar a las familias colombianas en cada una de las situaciones que enfrentan. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de este caso, el proceso ha sido atendido de manera oportuna y ya se han logrado avances importantes.

Como parte de este acompañamiento, ya se realizaron los primeros pagos de indemnización. Actualmente, otros pagos continúan en trámite, ya que dependen de la entrega y validación de documentación adicional por parte de los afectados.

Por razones de confidencialidad y en cumplimiento de nuestros protocolos de servicio, no es posible compartir detalles específicos del caso. Sin embargo, reiteramos nuestra total disposición para seguir acompañando a la familia, agilizar los trámites en lo que esté a nuestro alcance y brindar el apoyo necesario para que el proceso se complete de la manera más oportuna posible.”

