El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ciudadano francés acusado de más de 89 casos de abuso tendría víctimas en Colombia: Esto se sabe

La noticia judicial del momento en Francia está relacionada con la imputación de cargos al ciudadano de 79 años Jacques Leveugle, quien fue detenido en 2024 y ahora enfrenta la imputación por al menos 89 casos de abuso a menores.

El hombre nacido en 1946 en Annecy se habría aprovechado de su paso por varios países como supervisor de campamentos y profesor para acercarse a sus víctimas impunemente.

Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia son los países donde las autoridades tienen constancia de las actuaciones de Leveugle; cerca de 40 ya han sido identificadas.

Lea también: Procuraduría formula pliego de cargos contra profesor de la U de A por presunto abuso sexual

Étienne Manteaux, fiscal de la ciudad de Grenoble, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre los últimos avances del caso.

¿En qué año estuvo Jacques Leveugle en Colombia?

De acuerdo con el fiscal Manteaux, el hombre sindicado de abuso a víctimas de 13 y 17 años estuvo en Colombia en 1996 y se desempeñó como profesor en un hogar en el que se albergaban jóvenes.

¿Cómo fue capturado Jacques Leveugle?

El investigador describió cómo un documento digital en el que recopilaba sus crímenes como una especie de autobiografía se convirtió en la pieza clave, luego de caer dicha información en manos de un sobrino que la entregó a las autoridades.

¿Todas las víctimas han podido ser identificadas?

El fiscal destacó que la identificación ha sido uno de los grandes problemas en medio de las pesquisas y las autoridades están haciendo una convocatoria para que quienes se identifiquen como víctimas puedan contactar, desde cualquier lugar del mundo, a las autoridades francesas.

Le podría interesar: Francia refuerza seguridad en museos tras robo de joyas al Louvre

A través de una videollamada se espera poder entrevistar a las víctimas y establecer si tienen relación con el caso.

¿Cómo pudo Jacques Leveuge actuar sin ser descubierto?

El fiscal afirmó que no se tiene claridad sobre el tipo de amenazas que hizo Jacques Leveugle a sus sobrevivientes, lo que se cree sería la causa de que la historia nunca llegara a conocerse hasta ahora.

Investigaciones por homicidio en el caso de Jacques Leveugle

Además de los múltiples abusos, Leveule es también investigado por presuntamente haber acabado con la vida de dos de sus familiares: su propia madre, a quien habría asfixiado con un cojín cuando sufría una enfermedad terminal, y una tía, también de avanzada edad, a quien asesinó de la misma forma.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Ciudadano francés acusado de más de 89 casos de abuso tendría víctimas en Colombia: Esto se sabe 10:26 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO: