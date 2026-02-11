James Rodríguez: “Me fui del Bayern porque tenía un acuerdo con el Atlético; no por el frío”

James Rodríguez no se guardó nada, en entrevista con The Atletic, el capitán de la Selección Colombia habló de sus críticos, reveló los motivos reales de su partida del Bayern Múnich y reconoció que no ha tomado buenas decisiones en el momento de elegir a sus equipos.

El volante colombiano, nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, reconoció que ha cometido algunos errores en el momento de elegir a sus clubes. Tras su partida del Everton en el 2021, el colombiano no ha tenido regularidad, pasando por seis equipos diferentes.

“No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino”, reconoció James sobre algunos clubes en los que estuvo.

El volante fue más allá y aseguró que su partida del Bayern Múnich, la cual fue muy criticada tras una entrevista en la que él aseguró que el frío le impidió adaptarse, se debió a un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid.

“Creen que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid. Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es cosa del pasado. Es cierto que lo que dije sobre Múnich fue solo eso, una broma, pero en Colombia lo malinterpretaron. Siempre malinterpretan lo que digo”, comentó sobre sus críticos.

James ya había manifestado antes que su transferencia al Atlético se cayó por un partido amistoso disputado en 2019 entre los dos equipos de Madrid, juego en el que el Colchonero se impuso 7-3.

“Al principio me dijeron que no, pero luego que sí. Se hablaron contratos, precios, pero influyó mucho el partido el 7-3 del Atlético al Madrid. El ‘jefe’ (Florentino Pérez) dijo que no me iba. Hablé una vez con Diego Simeone, y me dijo que era un jugador super importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien”, comentó en su momento.

Pero el volante fue más allá contra sus detractores, de quienes dijo: “Son el combustible que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo... son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor”.

James también expresó su molestia, una vez más, por la información que se ha manejado respecto a sus posibles destinos a lo largo de su carrera, a través de los medios: “Respeto mucho el trabajo de los periodistas, pero hay algunos en los medios que lo alteran todo ligeramente solo para conseguir clics y más visitas”.