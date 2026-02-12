John Jairo Martínez deja de ser Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja

En reunión de la Junta Directiva se aprobó la salida de Jhon Jairo Martínez

Tunja

En reunión de la Junta Directiva votaron por su salida Melquisedec Galindo y Juan Camilo Ojeda, delegados del Gobierno nacional, Rafael Cortés Paez e Israel Romero, representantes por el comercio de Tunja, Euclides Rivera, representante del comercio de Chiquinquirá y Aida Milena Leguizamon del comercio de Garagoa.

Mientras que votaron en contra de la remoción y respaldaron a Jhon Jairo Martínez, el delegado del Gobierno nacional, Ricardo Calvo Alvarez, los representantes del comercio de Tunja, Cayo Nixon Rincón, de Villa de Leyva, Albert Estupiñán.

El pasado 3 de febrero en rueda de prensa, el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, John Jairo Martínez había denunciado presuntos hechos de corrupción y conflicto de intereses dentro de la Junta Directiva.

«Coloqué una denuncia contra una miembro de la Junta por presunta coadministración indebida y conflicto de intereses...», afirmó Martínez, señalando que existen pruebas como audios y mensajes de WhatsApp presentados ante la Superintendencia.

Según Martínez, estas denuncias habrían generado tensiones internas e incluso intentos por removerlo del cargo. «Son situaciones que uno no comprende cuando se torpedea una gestión que ha dado resultados», sostuvo, recordando que en 2025 la Cámara alcanzó ingresos del 106 %, redujo gastos en un 10 % y cumplió el Plan de Acción Territorial en un 97 %.

Martínez advirtió que su cargo estaría en riesgo y que algunos miembros de la Junta ya estarían evaluando posibles reemplazos, lo que profundiza la crisis institucional que arrastra la Cámara desde 2024 y mantiene bajo escrutinio público su gobernanza y manejo administrativo.

Hasta el momento no se conoce el nombre del nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja.