Diputado de Boyacá rechaza señalamientos de Petro sobre presencia armada en el Valle de Tenza

El diputado a la Asamblea de Boyacá, Delmar Leonardo Roa Patiño, rechazó públicamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre la presunta presencia de «grupos con muchas armas» en el Valle de Tenza. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el diputado calificó estas afirmaciones como graves y aseguró que afectan la percepción de una región que, según indicó, se ha caracterizado históricamente por su tranquilidad y vocación turística.

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Roa Patiño señaló que este tipo de declaraciones, provenientes de la más alta instancia del Estado, generan estigmatización y pueden impactar negativamente la economía local. En su pronunciamiento, sostuvo que el Valle de Tenza «...no es un escenario de guerra...», sino un territorio construido sobre la base del trabajo, la cultura y la convivencia pacífica. En ese sentido, advirtió que difundir este tipo de mensajes sin sustento público «...pone en riesgo la estabilidad económica de cientos de familias que dependen del turismo...»

El diputado también hizo un llamado al Gobierno nacional para que, en caso de contar con información verificada sobre amenazas a la seguridad, actúe de manera inmediata y coordinada. «...La seguridad no puede ser un anuncio; debe ser una acción efectiva...», enfatizó, al tiempo que exigió que se desplieguen todas las capacidades institucionales para garantizar la protección de los habitantes del departamento y, en particular, de la provincia del Valle de Tenza.

En su declaración, Roa Patiño destacó además la labor de la Fuerza Pública en la región, reconociendo el trabajo del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Colombia en la preservación del orden público. Finalmente, reiteró su respaldo a los alcaldes de la provincia y envió un mensaje a la ciudadanía y a los visitantes, asegurando que el Valle de Tenza «...sigue siendo un destino seguro...» y un referente de paz en Boyacá.