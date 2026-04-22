Unidad de Búsqueda intervendrá cementerio de Moniquirá

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas anunció el inicio de una intervención humanitaria y extrajudicial en el cementerio católico de Moniquirá, en el departamento de Boyacá, en lo que se constituye como un hecho sin precedentes para la región. Según informó la entidad, esta primera fase del proceso tiene como objetivo recuperar, analizar e identificar cuerpos que podrían corresponder a víctimas del conflicto armado, en el marco de su mandato humanitario.

De acuerdo con voceros de la Unidad, los trabajos serán adelantados por equipos forenses especializados que intervendrán exclusivamente áreas donde reposan cuerpos no identificados, garantizando que no se afecten bóvedas privadas. Esta intervención se realiza bajo un enfoque estrictamente humanitario y extrajudicial, respetando tanto a las familias como a la comunidad,La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas anunció el inicio de una intervención humanitaria y extrajudicial en el cementerio católico de Moniquirá, en el departamento de Boyacá, en lo que se constituye como un hecho sin precedentes para la región. Según informó la entidad, esta primera fase del proceso tiene como objetivo recuperar, analizar e identificar cuerpos que podrían corresponder a víctimas del conflicto armado, en el marco de su mandato humanitario.

De acuerdo con voceros de la Unidad, los trabajos serán adelantados por equipos forenses especializados que intervendrán exclusivamente áreas donde reposan cuerpos no identificados, garantizando que no se afecten bóvedas privadas. Esta intervención se realiza bajo un enfoque estrictamente humanitario y extrajudicial, respetando tanto a las familias como a la comunidad, destacando que el proceso se desarrollará con rigor técnico y sensibilidad frente a las víctimas.

En paralelo a las labores en el cementerio, la Unidad llevará a cabo jornadas abiertas a la comunidad los días 21 y 23 de abril, en las que se realizará la toma de muestras biológicas, la recepción de solicitudes de búsqueda y actividades pedagógicas. Estas acciones buscan fortalecer la participación de las familias de personas desaparecidas y ampliar la recolección de información que permita avanzar en los procesos de identificación.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas reiteró que toda la información recolectada será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada exclusivamente con fines humanitarios. La intervención, según la entidad, representa un paso significativo en la búsqueda de la verdad y en la atención integral a las víctimas del conflicto armado en esta zona del país. El proceso se desarrollará con rigor técnico y sensibilidad frente a las víctimas.

En paralelo a las labores en el cementerio, la Unidad llevará a cabo jornadas abiertas a la comunidad los días 21 y 23 de abril, en las que se realizará la toma de muestras biológicas, la recepción de solicitudes de búsqueda y actividades pedagógicas. Estas acciones buscan fortalecer la participación de las familias de personas desaparecidas y ampliar la recolección de información que permita avanzar en los procesos de identificación.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas reiteró que toda la información recolectada será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada exclusivamente con fines humanitarios. La intervención, según la entidad, representa un paso significativo en la búsqueda de la verdad y en la atención integral a las víctimas del conflicto armado en esta zona del país.