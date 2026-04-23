Protesta de taxistas bloquea accesos al terminal de Tunja

Una protesta de taxistas generó bloqueos y afectaciones en la movilidad en el terminal de transporte de Tunja, luego de que autoridades de tránsito inmovilizaran un vehículo que no cumplía con los requisitos legales para prestar el servicio. El hecho ocurrió en la glorieta de acceso al terminal Juana Velasco de Gallo, donde los conductores interrumpieron el paso vehicular.

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El gerente del terminal, Albeiro Higuera, explicó que la situación derivó en un fuerte impacto en la operación. «...Se hizo una manifestación en la glorieta de entrada y eso generó un traumatismo importante que no permitía prestar adecuadamente el servicio a los usuarios...», señaló, al referirse a las dificultades que enfrentaron tanto pasajeros como transportadores.

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Según Higuera, el bloqueo afectó directamente el acceso al terminal, obligando a operar con limitaciones. «...Bloquearon los dos accesos, prácticamente nos tocó trabajar con el que quedaba, pero los usuarios que necesitaban taxis no tuvieron acceso a ellos...», afirmó. El funcionario también indicó que este tipo de acciones perjudica tanto a los usuarios como al mismo gremio transportador.

De acuerdo con la información entregada, la protesta se originó tras la inmovilización de vehículos cuyos conductores no contaban con la documentación exigida, como la tarjeta de operación vigente. Las autoridades están intentando reestablecer el orden, aunque el hecho deja retrasos y evidencia el impacto que este tipo de manifestaciones genera en la movilidad y en la prestación del servicio público.