Concejo de Santa María, Boyacá, rechaza señalamientos sobre criminalidad en el Valle de Tenza

El Concejo Municipal de Santa María rechaza los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presencia de grupos al margen de la ley en el Valle de Tenza.

Santa María

El Concejo Municipal de Santa María, en Boyacá, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, que vinculan al Valle de Tenza con posibles actividades criminales. La corporación aseguró que estas afirmaciones carecen de precisión, afectan la reputación del territorio y generan impactos negativos en la economía local.

El pronunciamiento, firmado por el presidente del Concejo, Mario Alejandro Zamora Alfonso, surge tras declaraciones del presidente de la República y del ministro de Defensa, quienes señalaron que desde el Valle de Tenza se estaría planeando un presunto atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Asimismo, se mencionó la supuesta existencia de estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y procesamiento de drogas en la región.

De acuerdo con el documento, el Concejo reconoce la obligación del Estado de garantizar la seguridad y combatir el crimen organizado. Sin embargo, manifiesta un “rechazo respetuoso pero firme” a la manera en que se ha presentado la información, al considerar que estigmatiza de forma generalizada a una región compuesta por comunidades campesinas y trabajadoras.

Uno de los principales puntos del comunicado es la advertencia sobre la estigmatización del Valle de Tenza. Según el Concejo, señalar a toda la región sin delimitar responsabilidades individuales afecta injustamente a miles de ciudadanos que no tienen relación con los hechos mencionados.

Además, la corporación alertó sobre el impacto económico de estas declaraciones, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y la inversión. El Valle de Tenza, indicaron, ha apostado por el ecoturismo y el desarrollo rural, actividades que podrían verse afectadas por la percepción de inseguridad.

El Concejo Municipal también cuestionó la ausencia de información clara y de medidas concretas por parte del Estado frente a las investigaciones en curso. Señaló que, hasta el momento, no se han anunciado acciones de acompañamiento social ni garantías específicas para las comunidades.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las declaraciones sobre seguridad se realicen con “rigor, precisión y responsabilidad”, y para que se establezcan espacios de diálogo con las autoridades locales antes de emitir pronunciamientos públicos.

Igualmente, solicitó que se protejan los derechos de las comunidades y que las acciones de seguridad no se conviertan en instrumentos de estigmatización colectiva.

Por otro lado, también afirmó que Santa María y el Valle de Tenza son territorios de paz, donde no se han registrado atentados terroristas ni presencia de grupos armados al margen de la ley. Destacó además el carácter trabajador y pacífico de sus habitantes.

Finalmente, la corporación reiteró su compromiso de defender la dignidad del territorio y de actuar dentro de sus competencias institucionales frente al desarrollo de los hechos.