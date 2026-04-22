Puerto Boyacá decreta ley seca y restricciones por visita de Gustavo Petro

En medio de ocupación y la invasión de predios, el presidente Gustavo Petro visita Puerto Bolívar. La alcaldía toma medidas especiales. La Alcaldía de Puerto Boyacá expidió el Decreto 053 del 22 de abril de 2026, mediante el cual adopta disposiciones excepcionales para garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana durante la presencia del mandatario en el municipio este 23 de abril.

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Entre las principales medidas se establece ley seca en un radio de dos kilómetros alrededor del Coliseo Municipal desde las 6:00 a.m. y hasta la salida del presidente. Asimismo, se prohíbe la circulación de volquetas, el transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas, además del uso o sobrevuelo de drones en zonas restringidas, con el fin de evitar riesgos y mantener el control territorial durante la jornada.

El decreto también contempla restricciones de movilidad, como la prohibición de parqueo en vías cercanas a los puntos de presencia presidencial y a lo largo del recorrido de la caravana, así como limitaciones a la circulación de motocicletas con parrillero en corredores específicos. Las autoridades municipales, de tránsito y de seguridad serán las encargadas de hacer cumplir estas disposiciones y aplicar sanciones a quienes incumplan, en un contexto de especial atención por la situación de orden público en el municipio.