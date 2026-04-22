Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 abr 2026 Actualizado 18:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Puerto Boyacá decreta ley seca y restricciones por visita de Gustavo Petro

La Alcaldía de Puerto Boyacá adoptó medidas excepcionales de seguridad ante la llegada del presidente, en medio de tensiones por ocupación de predios.

Calamidad pública en Puerto Boyacá

Calamidad pública en Puerto Boyacá

Calamidad pública en Puerto Boyacá

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja

En medio de ocupación y la invasión de predios, el presidente Gustavo Petro visita Puerto Bolívar. La alcaldía toma medidas especiales. La Alcaldía de Puerto Boyacá expidió el Decreto 053 del 22 de abril de 2026, mediante el cual adopta disposiciones excepcionales para garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana durante la presencia del mandatario en el municipio este 23 de abril.

Entre las principales medidas se establece ley seca en un radio de dos kilómetros alrededor del Coliseo Municipal desde las 6:00 a.m. y hasta la salida del presidente. Asimismo, se prohíbe la circulación de volquetas, el transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas, además del uso o sobrevuelo de drones en zonas restringidas, con el fin de evitar riesgos y mantener el control territorial durante la jornada.

El decreto también contempla restricciones de movilidad, como la prohibición de parqueo en vías cercanas a los puntos de presencia presidencial y a lo largo del recorrido de la caravana, así como limitaciones a la circulación de motocicletas con parrillero en corredores específicos. Las autoridades municipales, de tránsito y de seguridad serán las encargadas de hacer cumplir estas disposiciones y aplicar sanciones a quienes incumplan, en un contexto de especial atención por la situación de orden público en el municipio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir