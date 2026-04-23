Importantes obras viales y de infraestructura fueron inauguradas en Garagoa, Boyacá

El gobernador Carlos Amaya también le entregó al municipio de Garagoa, Boyacá, un vehículo para el Cuerpo de Bomberos / Foto: Alcaldía de Garagoa.

Garagoa

El municipio de Garagoa celebró la inauguración de varias obras de gran impacto para la región, gracias a recursos propios y al apoyo de la Gobernación de Boyacá. Entre ellas se destaca el mantenimiento de la malla vial de la calle 14, una obra que llevaba años en planeación y que finalmente se concretó con una inversión superior a los 5.300 millones de pesos, incluyendo la adecuación del alcantarillado y la instalación de iluminación solar.

El alcalde Julio Ernesto Sanabria Guerra explicó que este proyecto, gestado desde 2014, se convirtió en una realidad gracias al trabajo conjunto con el actual gobernador Carlos Andrés Amaya, quien adicionó recursos para completar la obra y garantizar su funcionalidad. Además, se ejecutó un plan de iluminación urbana con la instalación de 1.400 lámparas solares, que también abarcan el tramo Garagoa – Las Juntas, mejorando la seguridad en la zona.

“Inauguramos la calle 14, que fue un proyecto que veníamos gestando desde 2014, desde 2016, 2019 quedó en diseño, se entregaron los diseños en la anterior administración, pero los recursos 100% fueron adjudicados por la gobernación en alrededor de 4.400 millones de pesos, pero desafortunadamente encontramos un problema que nos quedó, que era el alcantarillado de la calle 14 en 24 pulgadas. El señor gobernador y yo como alcalde apropiamos $1.000 millones para completar $5.300 millones, y adicional a eso, nosotros le colocamos iluminación con lámparas de luz solar”, afirmó Julio Sanabria, alcalde de Garagoa.

Otra obra de trascendencia fue la entrega del Hospital Regional Valle de Tenza, con una inversión cercana a los $16.000 millones. La misma incluyó dotación hospitalaria y la instalación de un Tomógrafo, lo que permitirá atender emergencias sin necesidad de trasladar pacientes a Tunja o a la capital del país.

“Esta es una obra muy importante que dejó contratado el gobernador Ramiro Barragán y obviamente lo que adicionó el gobernador Carlos Andrés Amaya en este periodo para poder terminar la sede de urgencias del hospital, con dotación de un Tomógrafo principalmente, que es un equipo muy importante que permite evitar que el paciente vaya a la ciudad de Tunja a tomarse un TAC o a la ciudad de Bogotá, sino que la atención sea inmediata ahí cuando hay desafortunadamente un accidente o cuando hay un evento de tomografía, es decir, de detectar rápidamente una posible fractura o fisura en alguna parte del cuerpo”, agregó Sanabria.

Durante el recorrido por el Valle de Tenza, el gobernador Amaya Rodríguez también anunció nuevas inversiones en mejoramiento vial, como el inicio del proceso contractual para la vía Garagoa – Las Juntas, además de proyectos de gas domiciliario para 10 veredas, la entrega de un compactador de residuos, placa huella en la vereda Caldera Abajo y un vehículo para el cuerpo de bomberos.

Estas obras, según el mandatario local, representan un avance significativo en infraestructura, salud y seguridad para Garagoa y toda la región del Valle de Tenza.