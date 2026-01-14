Microsoft dice adiós a popular y útil aplicación: ya hay fecha para su retiro de iOS y Android

Con los constantes cambios y actualizaciones que reciben los dispositivos tecnológicos, los grandes gestores tecnológicos se esfuerzan también por seguirle la pista a los nuevos avances, desarrollando sistemas, aplicaciones y servicios cada vez más completos.

La integración es uno de los pasos fundamentales en la constante adaptación de los productos tecnológicos, gestándose así sistemas que incluyen cada vez más servicios individuales en una única plataforma que responda a todas las necesidades de los usuarios.

Este es el caso de Microsoft con la popular aplicación Lens, la cual dejará de funcionar como un servicio independiente.

¿Para qué sirve Microsoft Lens?

En coherencia con estos cambios tecnológicos, Microsoft anunció desde finales de 2025 la desaparición de una de sus aplicaciones más utilizadas y prácticas, se trata de Lens, la cual funciona como un escáner en el celular.

La ‘app’ antes conocida como Office Lens, era utilizada como el servicio ideal para hacer capturas de información, documentos, pizarras, tarjetas de presentación, recibos, menús, señales, notas manuscritas o cualquier tipo de texto, para subirlas a OneNote, Word, PowerPoint u One Drive, y convertirlas en PDF.

¿Hasta cuándo se podrá usar Microsoft Lens?

Microsoft anunció que la ‘app’ de Microsoft Lens comenzó a ser retirada de los dispositivos iOS y Android a partir del pasado 9 de enero de 2026 y perderá todo soporte oficial, posteriormente, el 9 de febrero.

Según el gigante tecnológico, será posible seguir escaneando documentos con la aplicación hasta el 9 de marzo de 2026 y después de esa fecha no será posible crear nuevas capturas, aunque se podrán seguir viendo los ‘scans’ previos mientras permanezca instalada.

La ‘app’ será retirada completamente de las tiendas de Apple App Store y Google Play Store a partir del 9 de febrero de 2026.

La alternativa de Lens recomendada por Microsoft: OneDrive

Microsoft recomienda a las personas que necesiten escanear documentos luego del retiro de Lens, utilizar la ‘app’ de OneDrive, la cual incluye un servicio similar, de la siguiente manera: