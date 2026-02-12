Gobernador de Córdoba solicitó a Procuraduría estricta vigilancia a la entrega de ayudas

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció que elevará una solicitud formal ante el Procurador General de la Nación para que se realice un seguimiento permanente a la entrega de ayudas humanitarias en el departamento, “con el fin de evitar cualquier intento de proselitismo político durante la crisis”.

El mandatario departamental expresó preocupación por los reportes y mensajes en los que se estaría advirtiendo de presuntos intentos de “sacar provecho político de la situación”, a través de la entrega de ayudas.

“Le hago una solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que haga un acompañamiento permanente, exhaustivo a los servidores y funcionarios públicos que están en el departamento, que en una emergencia como esta cojan las dificultades de las familias de Córdoba para hacer proselitismo político”, expresó en medio del Puesto de Mando Unificado instalado en Montería.

El mandatario reiteró que en esta emergencia la prioridad es proteger la vida y atender a los afectados con respeto, responsabilidad y coordinación institucional. “Junto con la ayuda de Dios, no tengo dudas de que saldremos adelante de esta dura situación que vive nuestro departamento de Córdoba”, concluyó.

Finalmente, reiteró que en el departamento se han dispuesto puntos de acopio como el Estadio 18 de Junio y el Centro de Convenciones de Montería para quienes se sumen a las donaciones que busquen beneficiar a las familias damnificadas.