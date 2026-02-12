Nicolás Mejía es la raqueta número 1 de Colombia en la Copa Davis. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) / Photo Guillermo Legaria/Getty Images

Este jueves quedó definido el rival de Colombia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo de Alejandro Falla viene de conseguir la victoria en los PlayOffs ante Marruecos, tras una picante confrontación celebrada en Casablanca.

Los enfrentamientos fueron decididos por sorteo, donde 13 naciones avanzaron desde los PlayOffs y otras 13 llegaron tras haber caído en la primera ronda de los qualifiers 2026.

¿Quién será el rival de Colombia?

Por sorteo, Colombia se estará midiendo a los Países Bajos, nación que viene de caer en la primera ronda de los qualifiers. La confrontación se llevará a cabo en territorio neerlandés entre los días 18 y 20 de septiembre.

Los neerlandeses fueron superados por India 3-2. En aquella confrontación, Países Bajos contó en su nómina con Jesper de Jong, número 86 del mundo y Guy den Ouden, 169 del Ranking en sencillos; mientras que la pareja de dobles la conformaron Sander Arends y David Pel.

De ganar Colombia, se hará un lugar en la primera fase de los qualifiers en el 2027; mientras que de perder, estará disputando los Playoffs del Grupo Mundial I el próximo año.

Así se jugarán los partidos del Grupo Mundial I

Polémica tras el duelo ante Marruecos

Colombia dejó en el camino a Marruecos como visitante tras superarlo 3-1. El punto definitivo lo consiguió Nicolás Mejía, en un duelo picante en el que tanto el público como el mismo capitán y jugadores rivales estuvieron provocando a Mejía a lo largo del partido. Al final del mismo, el tenista colombiano tuvo una celebración dirigida hacia el público y sus rivales, la cual desencadenó en una serie de ataques desde las gradas al equipo colombiano.