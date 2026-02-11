Petro reveló un plan para ponerle drogas en su vehículo días antes de su reunión con Trump

El presidente Gustavo Petro denunció que un general de la Policía habría estado detrás de un plan para ponerle drogas en su carro antes de su cita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, sostuvo el presidente Petro.

El presidente también aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe.

Denunció que hubo un supuesto plan para atentar contra su integridad y que el retraso fue por temor a “un ataque contra el helicóptero” en el que viajaba con sus hijos.