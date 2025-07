Viernes 18 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Atención que en la noche y la madrugada de hoy viernes bomberos de varios municipios acudieron atender un incendio forestal de gran magnitud en la vereda Maizena Alta, sector de la Laguna, del municipio de Pijao, las llamas se extendieron por un amplio sector rural en lo alto de la cordillera.

Al lugar de la emergencia acudieron unidades bomberiles de los municipios de Córdoba, Bomberos Voluntarios Pijao y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Génova, realizaron trabajos de control y extinción del incendio forestal, se espera en las primeras horas de la mañana se entrega de las afectaciones y daños que provocó este incendio forestal.

Continúan la campaña de solidaridad con las 30 familias que resultaron damnificadas por un incendio en el corregimiento de Quebradanegra en Calarcá, en las últimas horas los alcaldes de Circasia, Filandia, Montenegro, Quimbaya, Salento, Génova y Armenia hicieron presencia en la zona para entregar ayudas a los afectados.

El alcalde de Armenia James Padilla resaltó la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo de los mandatarios que impulsaron campañas de recolección de ayudas para los afectados por este incendio

Alerta en el Quindío por cierre de la morgue departamental, las autoridades de salud evalúan alternativas. Por ahora los cuerpos serían trasladados a Pereira

No para la problemática con la morgue departamental puesto que la sede ubicada en el municipio de Calarcá no cuenta con las condiciones idóneas lo que ha generado el cierre temporal agravando aún más el panorama porque no existe otro punto en el departamento.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez sostuvo que atendiendo las quejas ciudadanas y el llamado de la Procuraduría realizaron una visita al lugar evidenciando problemas sanitarios.

Detalló que dentro de las inconsistencias que identificaron están las relacionadas con el manejo de lixiviados, líquidos, acumulación de cadáveres y cavas disponibles lo que generó el cierre temporal de operación mientras que se establecen las adecuaciones pertinentes.

Destacó que hoy se llevará a cabo una reunión en el despacho del gobernador del departamento con el fin de analizar la situación y tomar las decisiones correspondientes que permitan establecer el plan de contingencia oportuno.

Dio a conocer que entre las alternativas que evalúan está el del alquiler temporal de un instituto de tanatopraxia para todo el trámite de los fallecimientos, el planteamiento de medicina legal es el de operar en la ciudad de Pereira mientras se genera toda la contingencia y lo que tiene que ver con la adecuación del lugar.

Es de resaltar que actualmente hay siete cadáveres en la morgue departamental y a partir de hoy no se recibirán más debido a la problemática allí evidenciada.

Información de servicio, hoy vence el plazo para el pago del impuesto vehicular en el Quindío, desde mañana la multa vale el doble del valor del impuesto, todos los canales están habilitados para hacer el pago, además la secretaria de hacienda trabaja en horario continuo, a la fecha la gobernación del Quindío ha recaudado 39.000 millones de pesos por este concepto de los 41.000 proyectados.

El secretario de Hacienda, Carlos Alberto Sierra Neira, recordó que están habilitados diferentes mecanismos de pago, desde la página de la Gobernación, hasta los bancos de Occidente 7 Davivienda, lo mismo que puntos de recaudo del Éxito, Facilísimo y Efecty.

El funcionario manifestó que la cartera morosa por este impuesto es de 120.000 millones de pesos por eso hoy están ejecutando más de 3000 embargos a las personas que no han cancelado el tributo.

450 soldados de la Octava Brigada del Ejército llevarán a cabo el desfile militar en Armenia en el marco de la independencia de Colombia

El desfile iniciará a las 5 de la tarde de este domingo 20 de julio desde la Octava Brigada al norte de la ciudad, tomará la carrera 14 hasta llegar al sector de la calle novena, posterior será la carrera 15 hasta el sector de la calle 21 y culminar en la plaza de Bolívar de la ciudad.

El teniente coronel Eliecer Suárez Sánchez, jefe de estado mayor y segundo comandante de la Octava Brigada informó que el desfile contará con una representación de las capacidades con las que cuentan desde el Ejército.

Explicó que en la jurisdicción del departamento cuentan con varios batallones como es el batallón de ingenieros #8 Cisneros, batallón de alta montaña #5 que estarán siendo parte clave del desfile, así como el pelotón de atención de desastres, personal de desminado humanitario y pelotón motorizado entre otros.

A propósito, la directora comercial de la Lotería del Quindío Luisa Castro explicó que al término del desfile militar el evento se concentrará en el parque de la vida donde llevarán a cabo una muestra de las diferentes capacidades del Ejército.

Destacó que la idea es rendir un homenaje a los militares por la labor que realizan y por eso el acto principal en el marco de la independencia se denomina soldados caídos.

Fue clara que es un evento totalmente gratuito y dirigido a toda la familia por eso la invitación para que participen activamente.

También invitan a la ciudadanía a izar el tricolor nacional en sus hogares y lugares de trabajo, para celebrar la independencia del país.

Estudiantes de la institución educativa nacional Jesús María Ocampo de Armenia protestaron en las últimas horas debido a la inestabilidad del colegio porque en los últimos dos años han tenido siete rectores lo que va en contra del desarrollo institucional, por eso piden a la secretaria de educación que tome cartas en el asunto y genere estabilidad educativa.

Las autoridades educativas en Armenia entregaron claridades sobre cambios en la rectoría del colegio Nacional y la asignación de recursos

A raíz de las protestas de la comunidad educativa sobre los cambios de rectores en el último año en la institución educativa Jesús María Ocampo, el secretario de educación de la ciudad, Antonio José Vélez evidenció su sorpresa puesto que estaba programada una reunión para el día de hoy 18 de julio con el fin de brindar las claridades sobre toda la situación.

En cuanto a los cambios de los rectores, destacó que son situaciones propias por las renuncias presentadas por parte de quienes estaban en propiedad y en encargo, pero que nada tiene que ver con decisiones de la secretaría de educación municipal.

Asimismo, mencionó que a raíz de lo anterior el alcalde de la capital quindiana tomó la decisión de dejar uno en propiedad con el fin de garantizar la continuidad en la rectoría.

La personería de Armenia instó a las autoridades a cumplir a cabalidad con tutela que ordena la protección de comunidad indígena y desde la alcaldía de Génova están en pro de la población Yanacona

La personera municipal, Juliana Victoria Ríos informó que junto a la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo establecieron una mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el pasado 7 de julio que ordena la protección de las comunidades indígenas Emberá Katío y Emberá Chamí Kibara, afectadas por las fuertes lluvias del mes de marzo en la ciudad.

La personera dijo que el tema de reubicación en un albergue temporal que deben cumplir en 15 días por eso llamó la atención para que se genere el cumplimiento respectivo.

En noticias judiciales, en Armenia fue capturado un hombre conocido con el alias de Hitler por el delito de feminicidio agravado, habría asesinado a una mujer por temas pasionales

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío informó que el hombre de 37 años de edad era requerido por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías desde el pasado 10 de julio.

Explicó que el capturado es señalado de estar relacionado con los hechos presentados en el mes de abril de este año cuando habría lesionado con armas corto punzante y contundente y asfixiado a una joven identificada como Sofía Varón Tamara de 27 años de edad, todo al parecer por celos.

Además, dijo que el hombre registraba 12 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, tres de ellas por el delito de homicidio, seis por tráfico de estupefacientes dos por hurto calificado y uno por cohecho por dar u ofrecer.

Luego del comité de seguimiento de la Contraloría General de la República a los escenarios deportivos en construcción en la ciudad, financiados con recursos de la nación como el complejo acuático y el coliseo multideportes, los delegados del ente control manifestaron su optimismo frente a la terminación por fin de estos escenarios y la inversión de más de 80,000 millones de pesos

En esta mismo mesa hubo visita a las obras de la doble calzada donde a través de un comunicado el Comité Intergremial del Quindío y la veeduría ciudadana del proyecto hacen un llamado respetuoso al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Vías – INVIAS para que se asignen los recursos necesarios que permitan garantizar la continuidad y culminación completa del proyecto de doble calzada, especialmente en el tramo comprendido entre el puente La María y el sector El Pescador (2.5 kms de la segunda calzada) en el municipio de Calarcá,

Dice el documento que actualmente este tramo no cuenta con la financiación asegurada, situación que generará un cuello de botella que limitaría el impacto positivo que se espera de esta infraestructura. Actualmente, este tramo que se encuentra desfinanciado ya cuenta con las licencias ambientales para su intervención.

Con motivo de los 63 años de fundación del barrio Santander, hoy viernes 18 y mañana sábado 19 de julio se celebrarán las tradicionales fiestas de este importante sector popular de Armenia.

Durante dos días, el barrio se llenará de música, verbena, actividades deportivas, gastronómicas y culturales para todas las edades, en un ambiente de unidad vecinal. La programación incluye eventos para niños, espacios pensados para adultos mayores y presentación especial de diversos artistas.

Toda la celebración se desarrollará en el mismo barrio Santander, con normalidad en el parque principal y sus alrededores, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y el tejido social del sector.

Desde este viernes 18 de julio, la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia da inicio a una nueva temporada de conciertos en el Hall del Banco de la República, una iniciativa promovida por la Alcaldía de Armenia, Esta temporada se extenderá hasta el 12 de diciembre, con presentaciones todos los viernes a partir de las 5:00 p.m.

Bajo la dirección del maestro Juan José Ramírez Gómez, la Banda Sinfónica Juvenil promete deleitar a los asistentes con interpretaciones llenas de sensibilidad, disciplina y excelencia.

En Deportes, el futbolista, delantero y goleador del actual campeón del fútbol colombiano del Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega ratificó en una entrevista en un portal nacional su deseo de terminar su carrera como futbolista con el Deportes Quindío en agradecimiento al club que le dio la oportunidad de iniciar su carrera deportiva, dijo que así sea un partido, su anhelo es vestir la camiseta del milagroso para despedirse de las canchas

De otro lado, El Deportes Quindío jugará su segundo partido del Torneo Dimayor de la B, mañana sábado 19 de julio en el estadio Centenario de Armenia a las 3y30 de la tarde enfrentando a Boca Junios de Cali.