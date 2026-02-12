Alcalde de Medellín rechazó la propuesta de una posible ampliación del impuesto al patrimonio

Para Federico Gutierrez, alcalde de Medellín, "la confianza (de la ciudadanía) se recupera con hechos, no con discursos, y eso solo se logra si el gobierno, las empresas y la comunidad trabajan juntos". | Foto: W Radio Colombia

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la propuesta del Gobierno Nacional de implementar la ampliación del impuesto al patrimonio y que se podría aplicar a personas jurídicas como parte de una nueva emergencia económica para atender las calamidades que han generado las lluvias de las últimas semanas.

El mandatario local indicó que “todos los días Petro y su gobierno salen con impuestos nuevos después de haberse derrochado la plata o después de que sus funcionarios se hubieran robado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

La propuesta tendría una meta de recaudar 8 billones de pesos y tendría un impacto en cerca de 15 mil empresas de nuestro país.

Lo que dice el alcalde sobre este impuesto

Dijo Federico Gutiérrez que los recursos han estado disponibles en el gobierno nacional, pero han creado algunos cargos y acelerado procesos de contratación: “Plata han tenido, quebraron el sistema de salud, pero sí han tenido plata para crear más embajadas, sí han tenido plata para firmar antes de la ley de garantías casi por 6 billones de pesos, contratación antes de cerrar la ley de garantías; sí tienen plata para otras cosas, pero no han tenido plata para la atención de las emergencias, ni en Urabá ni en Córdoba, ni cuando la hemos tenido en Medellín, y todo el día van sobre los impuestos”.

Lo que se ha conocido es que la propuesta cobraría impuestos cuando los patrimonios superen los 10 mil millones de pesos.

En esta ampliación, el impuesto se generaría sobre el patrimonio y no sobre la renta; quiere decir que se calcula sobre el capital acumulado, eso derivaría en que es independiente de si una empresa tiene ganancias o pérdidas en sus siguientes vigencias.

Federico Gutiérrez insiste en que acata lo que esté dentro de la ley

Dijo el alcalde de Medellín: “Ya miraremos todo el debate en que termina y qué termina pasando en esto. Siempre será la Corte y las instancias las que determinen si esos decretos que saca el gobierno son legales o no son legales; nosotros, todo lo que esté dentro de la ley como empresas públicas o como ciudad, o cualquier empresario, tiene que acatarlo simplemente si está dentro de la ley; ya miraremos qué pasa en ese desarrollo”.

La ANDI se pronuncia

Desde Medellín, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, publicó en su cuenta de X: “¡Anuncian impuesto al patrimonio para las empresas!”. Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país. Se suma a las tributarias de la reforma 2022 de José Antonio Ocampo, a las decisiones de impuestos al uso de energía, a las decisiones en materia laboral, a las actuaciones de la SIC, a la estigmatización del sector empresarial, entre muchas otras acciones en contra de la actividad empresarial. Atacar las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar oportunidades”.

A la espera de lo que determine la ley

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, concluyó que “todo lo que determine justamente la ley nosotros siempre lo respetaremos y acataremos. Aquí el tema de fondo es que se requieren gobiernos que sean austeros, transparentes y que hagan rendir la plata. Ya vamos viendo cómo el gobierno está cogiendo cuenta de la emergencia de Córdoba que ni siquiera ha atendido porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se la robaron en ese gobierno de Petro y no tienen plata, y ahora entonces quieren más plata con la excusa de la tragedia que se está viviendo”.