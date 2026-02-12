El Ejército está dispuesto para apoyar las emergencias por lluvias en el Eje Cafetero

Pelotón de emergencias del Ejército ayuda en la remoción de árbol.Foto: Archivo Caracol Radio Armenia

Armenia

Ante las actuales condiciones climáticas, el coronel Julián Andrés Arango comandante de la Octava Brigada del Ejército dijo que están atentos para brindar el apoyo correspondiente a los diferentes municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

Puntualmente indicó que con el batallón de ingenieros #8 Francisco Javier Cisneros con sede en el corregimiento de Pueblo Tapao en el municipio de Montenegro cuentan con un pelotón que están al tanto de atender las emergencias que pueden presentarse como es la relacionada con los derrumbes.

“Nosotros dentro del Batallón de Ingenieros número 8, Francisco Javier Cisneros con sede en Pueblo Tapao, tenemos un pelotón con esas capacidades especiales, atentos y previstos a cualquier emergencia que se nos pueda presentar en los tres departamentos", mencionó.

Fue claro que por fortuna las condiciones climáticas del Eje Cafetero no han generado mayores afectaciones que requieran el desplazamiento e intervención del pelotón, sin embargo, están pendientes del apoyo que se requiera en los tres departamentos.

“Hasta el momento hemos contado con la bendición de Dios, sí hemos tenido alertas, pero no hemos tenido así eventos de posibles desastres acá en los tres departamentos”, manifestó.

momentos. Una fortuna respecto al panorama que se vive en otras zonas del país.

Recordó que son 30 soldados del batallón de ingenieros que apoyan las labores de emergencia y que se complementa con la maquinaria para la remoción de derrumbes y escombros.

A propósito, el municipio de Génova se encuentra en alerta roja por riesgo de deslizamientos.