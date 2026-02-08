Colombia vence a Marruecos como visitante en los PlayOffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis

Nicolás Mejía ganó dos puntos para Colombia en la serie de Copa Davis ante Marruecos / Fedecoltenis.

Colombia se encuentra Grupo Mundial I de la Copa Davis, el equipo, capitaneado por Alejandro Falla, se impuso 3-1 a Marruecos en la serie de los Playoffs del Grupo Mundial I, celebrada en el Club Deportivo Marocaine de Casablanca.

El equipo colombiano supo remontar con autoridad tras haber perdido el primer punto de la confrontación, donde Reda Bennani derrotó en dos sets a Adriá Soriano este sábado, con parciales de 7-6 y 7-5.

Nicolás Mejía, raqueta número uno de Colombia, lideró la remontada, logrando el primer punto de la serie ante Taha Baadi el mismo sábado, con parciales 6-3 y 6-2. En el inicio de la jornada dominical, la pareja conformada por Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez, debutante en Copa Davis a sus 33 años, adelantó a Colombia al vencer 7-6 y 7-6 a Karim Bennani y Younes Lalami.

El punto definitivo para quedarse con la serie lo logró Mejía, quien en el duelo de raquetas número uno se impuso a Reda Bennani. El juego pareció complicarse tras un inicio cómodo, definiéndose finalmente en tres sets con parciales 6-1, 4-6 y 6-2.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La próxima fecha de la Copa Davis se estará disputando en septiembre. Colombia conocerá su rival próximamente, el cual se definirá a través de un sorteo. Dependiendo el adversario, también se definirá la localía de la confrontación.