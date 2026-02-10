Existen 17 demandas contra el aumento del salario mínimo: siguen en estudio previo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caracol Radio conoció que actualmente existen 17 demandas contra el incremento del salario mínimo que fue fijado el pasado mes de diciembre en un 23,7 % por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Una de esas demandas pide que se declare la suspensión provisional como medida cautelar y se fije el aumento del salario mínimo en un 11 % mientras se resuelve de fondo.

Dichas demandas han sido unificadas para la decisión que tendrá que tomar la Sección Segunda del Consejo de Estado y se encuentran en estudio previo, por lo que todavía no existe la primera ponencia sobre esa demanda de medida cautelar.

¿En cuánto está el salario mínimo en Colombia?

Cabe recordar que, el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo para 2026 quedó en $1’750.905 pesos. Con el auxilio de transporte, por $249.095, el salario mínimo en su totalidad se estableció en $2′000.000 pesos.

En resumen, el salario mínimo en Colombia, que estaba en 1′423.500 (con subsidio de transporte, 1′623.500) para 2025, aumentó un 23,7 %.

El pasado 30 de enero, el presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo y advirtió a la Corte Constitucional y la Junta Directiva del Banco de la República que revertirlo “hundiría a Colombia en la recesión y haría estallar la sociedad”.

Para el mandatario, “el verdadero indicador de riqueza es la gente que trabaja”.

