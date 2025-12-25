Petro sobre cambio en jornada laboral y nocturna: denuncien a la empresa que incumpla con el pago

AME8702. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/03/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario colombiano, Gustavo Petro (c), hablando en una locución este martes, en Bogotá (Colombia). Petro convocará una consulta popular en una fecha por definir para que el pueblo decida sobre las reformas de la salud y laboral, estancadas en el Congreso, y superar así "el bloqueo institucional" que según él hay en el Legislativo. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Llega un nuevo año y con él los cambios La propuesta se la planteó directamente al ministro de Hacienda, Germán Ávila para que evalúe la posibilidad de transformar el Soat en un impuesto y cambiar su sistema para que el criterio central sea cilindraje del automotor.

La propuesta la puso sobre la mesa, porque para el presidente Gustavo Petro los ingresos asociados al aseguramiento y al Soat crecen a un ritmo inferior al del Presupuesto General de la Nación.

Esta propuesta, también implicaría un cambio en la figura actual del Soat, que hoy opera como un seguro obligatorio dentro del sistema asegurador y no como un tributo de carácter fiscal, así como una redistribución del costo entre distintos tipos de vehículos.