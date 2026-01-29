Respeto por las creencias y la fe, pide la iglesia luego de frases de Petro sobre Jesús

Un fuerte llamado hizo La Conferencia Episcopal de Colombia, donde rechazó y consideró faltas de respeto por las creencias y convicciones religiosas de los ciudadanos, pronunciamiento que se da tras las polémicas palabras del presidente Gustavo Petro sobre Jesús (el Hijo de Dios).

“Los obispos de la Iglesia Católica en Colombia, como pastores que expresan el sentir de millones de fieles en el país, reiteraron su fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, y recordaron que el respeto por las creencias religiosas es un principio protegido por el ordenamiento constitucional colombiano”, cita la misiva.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro dio una interpretación personal sobre la figura de Jesús y su relación con María Magdalena y aseguró que habrían tenido relaciones íntimas. Palabras dichas desde el Hospital San Juan de Dios.

El pronunciamiento también hace referencia al marco jurídico colombiano que protege la libertad religiosa. Según la Conferencia Episcopal, la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 “obligan al respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias”.

En ese contexto, los obispos afirman que “ninguna autoridad civil está llamada a emitir juicios de carácter teológico sobre las creencias de los ciudadanos”.

Asimismo, invitan a los fieles católicos a profundizar en el conocimiento de Jesucristo mediante la lectura del Evangelio y del Catecismo de la Iglesia Católica, y exhortan a quienes tengan inquietudes o preguntas sobre la fe cristiana a acudir a fuentes serias y autorizadas, evitando interpretaciones superficiales o descontextualizadas.

Finalmente, la Conferencia Episcopal de Colombia, aseguró que respeta las instituciones y autoridades legítimamente constituidas y su compromiso con la construcción de la paz y la convivencia social, al tiempo que hace un llamado a “respetar la fe y las convicciones religiosas de millones de creyentes, como expresión del pluralismo y de la dignidad humana”.

El comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Cartagena, Francisco Javier Múnera; el vicepresidente y arzobispo de Tunja, Gabriel Ángel Villa, y el secretario general y obispo de Engativá, Germán Medina Acosta.