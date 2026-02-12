Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 12 de febrero: leve aumento en el precio

El Banco de la República ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares para la jornada del jueves 12 de febrero de 2026. Durante la semana el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.700 pesos respectivamente, manteniéndose una estabilidad cambiaria.

De igual forma, la tendencia del dólar no solamente obedece a factores externos, marcados por el debilitamiento del dólar a nivel comercial y el consecuente fortalecimiento del oro, sino también a un mayor flujo de la divisa norteamericana en territorio colombiano.

Crecen las tensiones internas por el control de la inflación

El pasado 11 de febrero el presidente de la república, Gustavo Petro, demostró su desacuerdo con el Banco de la República debido a la reciente medida de subir las tasas de interés hasta el 10.25% para controlar la inflación.

Según el gerente del BanRep, Leonardo Villar, esta decisión fue tomada en concordancia a la estrategia de inflación objetiva, que usan la mayoría de los bancos centrales y que ajusta las tasas cuando la expectativa de inflación aumenta, para así llevar esta cifra hacia las metas proyectadas.

También añadió que hubiera sido deseable reducir las tasas desde el punto de vista del crecimiento económico, mas era “totalmente inconsistente con el mandato constitucional” que apunta a proteger el valor de la moneda ante las presiones inflacionarias, las cuales han aumentado a finales de 2025 especialmente ante el anuncio del aumento al salario mínimo.

Ante estas declaraciones, el presidente cuestionó la lectura hecha, afirmando que la inflación actual no es causada por el ajuste salarial, que aumentaría los precios en todos los sectores de la economía, sino por el aumento al precio de los alimentos, los cuales, dijo, son producidos por campesinos que no son asalariados y, por tanto, no trasladan aumentos del salario mínimo a los precios.

Finalmente, lanzó una pulla directa al emisor afirmando que “le falta caminar el campo al gerente de Banrepública”.

Téngase en cuenta que, en marzo de 2023, la inflación en Colombia alcanzó su punto más alto, llegando al 13.34% a partir de factores como el precio del dólar, recuperación económica post-pandemia y los costos de petróleo derivados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde ese entonces, este indicador mantuvo una tendencia a la baja hasta alcanzar el 5.1% al cierre del 2025, tal como lo informó el DANE.

Sin embargo, para enero de 2026, esta cifra tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento de la inflación más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos en cada enero), lo que fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 12 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.671,01 pesos (COP) para este jueves 12 de febrero de 2026, lo que representa un ligero aumento frente a la cifra reportada el día anterior (3.659,71 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son: