Subida de tasas del Banco de la República genera reacciones de analistas económicos

La decisión del Banco de la República de subir en 100 puntos básicos su tasa de interés generó múltiples reacciones entre expertos del sector económico, quienes coincidieron en que se trata de una señal fuerte para contener el deterioro de las expectativas de inflación.

Desde su cuenta de X, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, defendió un ajuste rápido y contundente. Según explicó, subir las tasas con decisión es como “usar el extintor apenas aparece el humo”, y advirtió que hacerlo de manera gradual puede permitir que el problema crezca y que el daño económico sea mayor.

En la misma línea, María Alejandra Martínez, jefe de Investigaciones de Acciones & Valores, señaló que la decisión era necesaria y envía un mensaje claro sobre el compromiso del banco central con su objetivo de inflación.

“Nos hace ver que el Banco de la República está comprometido con el anclaje de la inflación a su meta del 3%, que por cierto lleva ya cinco años por fuera de su rango, y envía un mensaje claro sobre preservar la credibilidad de la política monetaria”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, puso la atención en lo que podría venir en las próximas reuniones de la junta: “La decisión del banco, en línea con la expectativa de BBVA Research, apunta a una anticipación de las medidas para evitar una espiral inflacionaria y de expectativas hacia adelante”, explicó, y agregó que esperan que el Banco de la República continúe con incrementos en la tasa de interés en los próximos encuentros.

Con estas reacciones, los analistas coinciden en que el Banco de la República envió una señal contundente al mercado para frenar el aumento de las expectativas de inflación y reforzar la credibilidad de su política monetaria.