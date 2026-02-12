93 nuevos auxiliares viales, mientras cambian 1.130 semáforos en Bucaramanga

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ampliará su presencia en calles, avenidas y barrios de la ciudad con un despliegue que incluye más de 160 agentes de tránsito, 93 auxiliares viales y nuevos equipos dedicados a cultura ciudadana y mantenimiento de señalización, con el reto de mejorar la movilidad, reducir la congestión y fortalecer la seguridad vial.

La medida, liderada por la Alcaldía de Bucaramanga, contempla, con el fin de ampliar la cobertura de las autoridades viales en el territorio. Según lo explicó Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, este refuerzoen puntos estratégicos de la ciudad.

Una de las novedades es la incorporación de más de 93 auxiliares viales, una figura que, de acuerdo con lo expuesto por el director de tránsito municipal, no se había implementado antes en esta magnitud. Su función será apoyar la regulación en sectores donde históricamente se registran altos niveles de congestión, con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento.

Entre los puntos críticos mencionados están el puente de Conucos, la entrada a la 2W, la paralela y la intersección de la calle 61 con carrera 15.

A la par con los operativos, la entidad pondrá en marcha un componente pedagógico. Un equipo de más de 16 personas se encargará de desarrollar campañas de cultura vial y de enviar mensajes de concienciación a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

Tres cuadrillas, integradas por más de 15 personas, trabajarán en la conservación de la señalización horizontal (de piso) y vertical en distintos sectores de Bucaramanga, con énfasis en corredores de alto flujo vehicular.

Entre las vías priorizadas se encuentran la carrera 27, la carrera 33, la carrera 15 y la carrera 9, consideradas accesos clave para la movilidad urbana. El propósito, según lo indicado, es garantizar que estas arterias sean más fluidas y seguras para todos los actores viales.

El principal reto: reparación de 1.130 semáforos en Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró en Caracol Radio que uno de los retos más ambiciosos que se proyectan es el cambio de la red semafórica de la ciudad. Según comentó el mandatario 1.130 semáforos deben ser cambiados, algunos con daños de tarjetas que provienen de Alemania.