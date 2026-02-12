Alcalde de Bucaramanga levantará y adecuará dos tramos de las ciclorrutas

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla eliminará la segregación rígida, es los bordes en concreto de dos tramos de la ciclorruta, el proyecto que apoyó financieramente ONU Hábitat como una manera de impulsar la movilidad por medios alternativos.

El mandatario le reveló a Caracol radio que en los próximos días efectuará las modificaciones en la ciclorruta de las carreras 21 y 35, en el centro y en el sector del Prado y Cabecera del llano.

De acuerdo con el alcalde, la idea es efectuar los cambios al amparo del fallo de una acción popular que interpusieron los comerciantes afectados por la construcción de la ciclo infraestructura.

El alcalde explicó que se conservarán los 20 kilómetros de los corredores exclusivos para los bici-usuarios. En los dos tramos se instalarán taches de luz que sirvan de guía en las noches. Los trabajos de armonización de la ciclo-infraestructura comenzarán por la carrera 21 entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca.

Portilla, habla de la necesidad de efectuar una campaña de cultura ciudadana para que se respete a los ciclistas que usan los corredores mencionados.