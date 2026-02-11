Registraduría confirma inconsistencias en firmas entregadas por varios candidatos presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció sobre las firmas entregadas por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y otros aspirantes, y reconoció que “se encontraron incidencias”, como datos ilegibles y apoyos de personas que no están en el censo electoral.

Sin embargo, la entidad aclaró que de los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas, solo se identificaron presuntos fraudes o delitos en dos de ellos, representados por los precandidatos presidenciales Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao, lo cual fue denunciado, en su momento, ante la Fiscalía General de la Nación.

El pronunciamiento se conoció luego de que la periodista Cecilia Orozco advirtiera que el 62% de los 5 millones de firmas entregadas por De La Espriella no fue avalado.

De La Espriella señalado de cometer “fraude”

La polémica despertó críticas de varios sectores políticos, quienes señalaron a De La Espriella de cometer “fraude”.

La jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, trinó: “Abelardo De La Espriella, al descubierto: violación de deberes profesionales, deslealtad, faltas éticas y 5.000 millones de pesos no devueltos. Lo revela Daniel Coronell. Y Cecilia Orozco devela que 2 de cada 3 firmas que radicó en la Registraduría son falsas. Un fraude en toda regla”.

Por su parte, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo, escribió: “Que casi dos de cada tres firmas entregadas a la Registraduría por Abelardo De La Espriella, por medio de un acto mediático, resulten falsas es un hecho grave. ¿Qué confianza puede dar alguien que desde el momento de la inscripción acude a la trampa?“.

Finalmente, la Registraduría recordó que los comités “debían presentar mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento (3%) del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842)”.

“Es de destacar que las orientaciones políticas de los ciudadanos son derechos fundamentales que se deben proteger. Por tanto, la información relacionada con los firmantes solo puede ser utilizada para la verificación de los apoyos y no puede ser de dominio público”, agregó.

