Cierre de entrega de firmas:¿Qué aspirantes presidenciales lograron conseguir los apoyos ciudadanos?

El 17 de diciembre es la fecha limite para que las campañas que buscan llegar a la contienda presidencial por el mecanismo de comités inscriptores entreguen ante la Registraduría Nacional las firmas con las que avalarían sus candidaturas de cara a las presidenciales de 2026.

Leer también: Más de 3.100 candidatos quedaron inscritos para las elecciones al Congreso de 2026

¿Cuántas firmas validas se necesitan para llegar a la presidencia?

La Registraduría deberá verificar cerca de 59 millones, mientras cada aspirante necesita acreditar más de 635.000 firmas válidas para mantenerse en la carrera.

Podría interesarle: Luna, Galán, Oviedo, Cárdenas, Galán, Gaviria y Vicky oficializan alianza para elecciones 2026

¿Quiénes entregaron sus firmas?

• Santiago Botero: entregó 1,2 millones de firmas a inicios de noviembre.

• David Luna: entregó 1.300.000 firmas y lo radicó ante la Registraduría en noviembre.

• Luis Gilberto Murillo: entregó 1,3 millones de apoyos e los inscribió el martes 9 de diciembre.

• Mauricio Cárdenas: entregó 1,1 millones de firmas a inicios de diciembre.

• Claudia López: inscribió 1,2 millones el 10 de diciembre.

• Mauricio Lizcano: entregó este miércoles 10 de diciembre alrededor de 1,8 millones de firmas.

• Vicky Dávila: entregó 1.394.230 firmas e inscribió el 11 de diciembre.

• Aníbal Gaviria: entregó 1.643.327 y también inscribió el 11 de diciembre a la 1:30 p.m.

• Daniel Palacios: reportó 1,2 millones de firmas que entregó el 11 de diciembre.

• Juan Daniel Oviedo: radicó 877.777 firmas el día de ayer 16 de diciembre.

• Abelardo de la Espriella: reportó 4,8 millones de firmas, entregadas en una fecha posterior a sus primeros anuncios.

• Héctor Olimpo: entregó 1.6 millones de firmas entregadas el 11 de noviembre de 2026, pero renuncio a su candidatura para aspirar al Senado por él partido liberal.

• Leonardo Huerta: entregó un poco más de 1 millón de firmas el pasado 15 de diciembre.

• Sondra Macollins: entregó 1.200.000 firmas ayer 16 de diciembre.

Lea también: A una semana del plazo máximo para entregar firmas: ¿Cómo van los aspirantes presidenciales?

¿Con estas firmas ya serian oficialmente candidatos a la presidencia?

No, la Registraduría tendrá que iniciar un proceso de validación de firmas hasta el 21 de enero de 2026 que esta fijado el plazo máximo para que la entidad electoral certifique el numero de firmas validas.