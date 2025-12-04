Abelardo inscribe candidatura: descarta consulta interpartidista para llegar solo a primera vuelta

Colombia

La cifra, una de las más altas registradas en recolecciones ciudadanas recientes, supera ampliamente el umbral exigido por la autoridad electoral.

Defensores de la Patria acompañaron la llegada del aspirante a la sede de la Registraduría, donde se realizó la entrega protocolaria de las planillas.

La caravana inició en Cali y pasó por ciudades como Manizales, Medellín, Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Bucaramanga, antes de llegar a Bogotá. En cada parada, según el equipo del movimiento, ciudadanos se sumaron para entregar firmas y expresar su respaldo a la iniciativa política.

¿Abelardo irá a consulta interpartidista?

Durante la jornada, De La Espriella descartó participar en una consulta interpartidista, asegurando que su proyecto buscará llegar directamente a la primera vuelta. El movimiento anunció que continuará con su agenda mientras avanza el proceso de verificación de firmas por parte de la Registraduría.