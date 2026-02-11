Barranquilla

Otra firma de ingeniería se suma a las obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz: esto se sabe

La Procuraduría inició función preventiva a las obras de modernización.

Foto: Cortesía.

La Aeronáutica Civil vinculó a la firma mediante el mecanismo de cesión parcial del 50% del contrato, que tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias del lado tierra del aeropuerto.

Además, se ha ampliado el personal vinculado a la ejecución del contrato, entre ellos, un director de obra y residentes.

Con la nueva firma contratada, se debe entregar la nueva sala de entrega de equipajes de vuelos nacionales, las salas 2 y 3 del muelle internacional, el nuevo ingreso de inmigración, con ascensor y escalera y el corredor estéril. Estas obras deben estar listas a mitad de año.

Procuraduría inicia vigilancia especial

Por otra parte, la Procuraduría notificó que inició la función preventiva orientada a garantizar que se avancen en estas obras. De esta manera, el Ministerio Público se suma a la Contraloría para avanzar en esta vigilancia de cumplimiento de las obras.

La Veeduría Ciudadana VC Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, hizo un llamado para que haya celeridad en las obras

