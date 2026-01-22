Aerocivil y gremios revisan cumplimiento de obras en el Ernesto Cortissoz

El director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, se reunirá el próximo 26 de enero con integrantes de la veeduría que hace seguimiento a las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz, para hacer seguimiento al plan de choque por los retrasos en las obras que se ejecutan en la terminal.

La Aerocivil mantiene ocho procesos por el incumplimiento en contra del contratista de las obras que suman 12 mil millones de pesos.

El contrato tiene un monto total de 34 mil millones de pesos y debe ejecutarse antes del 31 de julio de este año.

La reunión con el director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, estaba prevista para el 15 de enero y se aplazó para el próximo 26, en donde la veeduría espera conocer el informe del plan de choque para acelerar las obras en el aeropuerto.

Preocupaciones de la veeduría

La veeduría ha expresado su preocupación por los incumplimientos que se han presentado ya que las obras debieron estar listas el 8 de diciembre del 2025 y se han aplazado por lo menos 6 meses mas.

Durante el seguimiento se espera una explicación sobre si el contratista viene cumpliendo con el plan de choque y las medidas que se han adoptado por parte de la Aerocivil para garantizar el avance de las obras.

La veeduría gremial, que sigue las obras del aeropuerto, tiene preocupación por los retrasos hasta el 90%.

Lupa de la Contraloría

Recientemente, la gerencia de la Contraloría en el Atlántico propuso ante el nivel central que se incluyeran las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz como un proyecto crítico en la estrategia Compromiso Colombia “Salvando Obras”.

Las obras por $34.691.922 son ejecutadas por el Consorcio Infraestructura AIEC 2026, que tiene plazo final de entrega de las obras el 31 de julio de este año.