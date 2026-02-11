Gobernadores proponen usar más de $6 billones en regalías no ejecutadas para atender emergencias

Guardianes de Bolívar: servicio y coraje ante emergencia por inundaciones en el sur / Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba (imágenes de archivo)

Ante la gravedad de las inundaciones que afectan a regiones del Caribe y el Pacífico colombiano, los gobernadores, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), propusieron como alternativa para la atención de la emergencia la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías administrados por la Nación, que superan los $6 billones.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, realizado en Montería.

De acuerdo con la Federación, con corte al 31 de enero de 2026, estos recursos corresponden a $4,6 billones de la bolsa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y $1,5 billones del sector Ambiente.

La propuesta de los gobernadores

Según explicó Zuleta Bechara, la propuesta busca orientar recursos disponibles hacia la atención eficaz de desastres naturales, la gestión del riesgo y la protección del sustento de las comunidades afectadas, sin desfinanciar a las entidades territoriales ni vulnerar la autonomía departamental establecida en la Constitución.

“Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que se busquen alternativas para atenderla. Lo que proponemos es una concertación que permita una estrategia efectiva, sin afectar los ya limitados ingresos de los departamentos”, señaló el presidente de la FND, quien además destacó que existen importantes bolsas de recursos que actualmente no están siendo utilizadas y que podrían destinarse a proyectos de recuperación económica y atención de emergencias en los territorios.

Desde la Federación Nacional de Departamentos se reiteró la disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional en la definición de soluciones urgentes y eficaces que eviten la extensión de los efectos de la emergencia, priorizando la defensa de la vida y la sostenibilidad del territorio.

Estos temas serán abordados en la Cumbre de Gobernadores, convocada para los días 18 y 19 de febrero de 2026, en el departamento de Córdoba.