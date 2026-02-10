Consejo de ministros: Petro arremete contra fiscal General Camargo y defiende contrato de pasaportes

Dos consejos de ministros desde Montería ha liderado el presidente Gustavo Petro en menos de 24 horas, para atender todas implicaciones que ha dejado la ola invernal en Córdoba, Sucre y otros departamentos afectados por las fuertes lluvias y grandes inundaciones.

El primer consejo de ministros, que realizaron ayer, estuvo marcado por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro hacia la fiscal Luz Adriana Camargo, y posibles pullas contra su esposo Germán Marroquín Grillo, pues cuando estaba hablando de la tenencia de la tierra y de alianzas políticas, dijo que “la fiscal está fijada con los abogados de los testaferros”.

Pero el segundo consejo de ministros no fue la excepción, y el mandatario volvió a señalar que la fiscal Camargo quiso llevar a su hijo Nicolás Petro a la cárcel, así como lo hizo con los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, implicados en el escándalo de corrupción de la UNgrd.

El presidente los defendió y volvió a señalar que cree en que son inocentes.

¿Qué dijo sobre el contrato de pasaportes?

En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro defendió el contrato de pasaportes, y señaló que han intentado sabotearlo porque afectó a uno de los negocios de una empresa ligada al software de las elecciones en Colombia.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha sido un fuerte defensor del nuevo contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, que ha estado envuelto en una polémica por la falta de capacidad técnica y posibles retrasos ante la finalización del contrato con la Casa de la Moneda de Portugal en abril de 2026, para finiquitarlo con la Imprenta Nacional.

Por lo cual, una vez más el presidente Petro aprovechó el consejo de ministros para asegurar que han querido sabotear el contrato, porque afectó a uno de los negocios más grandes de una compañía relacionada con el software de los escrutinios.

“Será el cuarto mejor del mundo”, afirmó el mandatario.