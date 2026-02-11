¿Cómo va el PAE en el Quindío? hay denuncias en Calarcá, gobernación responde y aclara

Armenia

Se conocen las primeras denuncias del PAE en el Quindío, en este caso el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos recibió la queja de padres de familia del colegio El Pensil donde evidencio que para siete estudiantes es muy bajo la cantidad de alimentos para preparar en sitio para una semana escolar en esa zona rural.

A través de redes sociales el alcalde de Calarcá Sebastián Ramos indicó “esto es lo que está llegando aquí a la institución educativa para siete niños que estudian aquí en la institución educativa San Rafael sede, El Pensil. Una bolsita de estas de leche para toda la semana, 1 libra de arroz, una de maíz, 1 libra de harina, 1 libra de frijol, 1 libra de panela y ese tarrito de aceite. Parece que no es no.

Es imposible conseguir que esto esté pasando y que obviamente los niños, sobre todo en la zona rural que dependen tanto de esto realmente sea esto lo que esté llegando del PAE. Aquí no se está cumpliendo con ningún elemento de nutricional para nuestros niños y niñas de la zona rural.

Por eso le exigimos a la Secretaría de Educación Departamental y a los contratistas del PAE que respondan por esto porque esto no puede ser suficiente.

Desde la secretaria de educación del Quindío le salieron al paso estas denuncias del PAE en zona rural de Calarcá

Respuesta gobernación del Quindío

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con la secretaria de educación Tatiana Hernández explicó “Realmente es importante generar una aclaración con respecto a lo que se presentó en redes sociales con la sede educativa El Pensil del municipio de Calarcá, teniendo en cuenta que aquí tenemos que hacer una aclaración con respecto a la dinámica de la logística del programa de alimentación escolar.

¿Eso qué significa?

La funcionaria explicó “nosotros debemos tener en cuenta que hoy el alimento que está llegando al Pensil del municipio de Calarcá, es el alimento que corresponde a la matrícula priorizada hace dos semanas.

¿Y por qué hacemos priorización hace dos semanas?

Porque, digámoslo de una forma muy sencilla, necesitamos hacer la lista de mercado con anticipación para lograr llevar el alimento a las instituciones educativas y que se pueda entregar de manera oportuna.

Ahora, esta situación particular de la cantidad de estudiantes antes pues se presenta en esta época del año con más facilidad porque precisamente estamos iniciando el calendario escolar, la matrícula todavía no tiene una estabilidad como puede pasar en otros meses del año.

Play/Pause Tatiana Hernández, secretaria de educación del Quindío 02:36 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Y el cambio de la matrícula particularmente para la semana del 23 de enero a la semana del 30 de enero que es la nueva priorización que enviamos para que el operador haga lo pertinente, pues digamos que tuvo un aumento significativo y para el 23 de enero solo teníamos tres estudiantes matriculados en la sede educativa.

Entonces, hoy esa situación de no tener el alimento suficiente realmente no corresponde a la realidad. Tenemos el alimento suficiente para los estudiantes que teníamos matriculados y priorizados en su momento.

Terminamos, esta semana con esa priorización y a partir del 16 de febrero De acuerdo a la priorización que efectivamente entregamos hace 2 semanas, esto es el 30 de enero, pues efectivamente ya vamos a tener a los niños con el alimento que corresponde.

Nunca desde el departamento hemos entregado menos cantidad de alimentos para la cantidad de niños que tenemos maticulados, porque nosotros no podemos generar bajo ninguna circunstancia ni la cantidad de alimento que corresponde a cada ración según el rango, ni mucho menos ir en contravía del aporte nutricional que tiene el programa de alimentación escolar, subrayo la funcionaria.