En el Quindío se inician las clases con la implementación del Programa de Alimentación Escolar, PAE
En Armenia ya fue adjudicado el contrato del PAE y se espera que en un par de semanas se inicie la operación
Tatiana Hernández, secretaria de educación del Quindío
01:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: Cortesía Gobernación del Quindío
Armenia
En el departamento del Quindío se inician hoy las clases en los colegios públicos, más de 60.000 estudiantes regresan a las aulas con el Programa de Alimentación Escolar garantizado.
Como un hito para el departamento del Quindío, calificó la secretaria departamental de Educación, Tatiana Hernández Mejía, el hecho de que desde este lunes 26 de enero –primer día del calendario escolar de 2026- todas las Instituciones Educativas a su cargo inicien clases con raciones preparadas en sitio, como parte de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE; un objetivo con el que se cumple una meta establecida por la administración seccional desde el año anterior.
Contexto:
La funcionaria puntualizó “Históricamente, nunca se había logrado garantizar el servicio con comida preparada en los restaurantes; esta administración había ya cumplido con PAE desde el inicio de clases, con raciones industrializadas, pero consideramos el hecho de poder ofrecer platos frescos y recién preparados por mejorar las condiciones de la educación”.
Armenia
Las 28 instituciones educativas oficiales de Armenia reciben hoy a 31.352 estudiantes matriculados para el periodo escolar 2026.
La alcaldía de Armenia ha definido inversiones en infraestructura, tecnología, alimentación y transporte escolar para garantizar la permanencia de los alumnos y permitirles alcanzar sus propósitos académicos.
Antonio Vélez, secretario de educación de Armenia
00:53
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Armenia cuenta ya con el operador del Plan de Alimentación Escolar, PAE: Unión Temporal NutriArmenia 2026, que se encargará de administrar $25.100 millones para brindar alimentos nutritivos a 22.979 estudiantes.