El departamento del Quindío ya cuenta con operador del Programa de Alimentación Escolar 2026

La secretaría de Educación departamental anunció la selección de la Unión Temporal ‘Visión Social 2026’ como operador del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

La decisión de entregar esta responsabilidad al proponente se dio de manera posterior a la rueda de negociación realizada el pasado 7 de enero en la Bolsa Mercantil de Colombia, y del proceso de verificación de requisitos, legalización y celebración del contrato que permitirá atender a un público proyectado de 25.500 estudiantes por el plazo de 109 días calendario.

La secretaria de educación Tatiana Hernández “Los retos que asume la Unión Temporal con este contrato abarcan, desde los tradicionales desafíos relacionados con el acceso a las sedes rurales más alejadas, pasando por la minuta diferencial diseñada para poblaciones indígenas y la disminución de raciones industrializadas, hasta la entrega de preparados en sitio desde el primer día, para lo cual ya se adelanta la fase de alistamiento que permita tener todo listo para cumplir con eficiencia y oportunidad con esta estrategia de acceso y permanencia.

La funcionaria agregó que con la apuesta clara de iniciar el servicio desde el 26 de enero como fecha establecida para el inicio de clases en los municipios no certificados.

En diálogo con 6AM/W de Caracol Radio Armenia la secretaria de educación subrayó “el valor del contrato del PAE es de 21.662 millones de pesos con esto lo que empezamos una fase de lista alistamiento desde el 13 de enero y así podemos llegar a garantizar desde el primer día del calendario escolar para atenderlos con la ración que corresponde para este año, entonces llegar con preparado en sitio y raciones industrializadas según sea el caso, de forma histórica en el departamento del Quindío, lo cual nos permite sentirnos muy satisfechos con el trabajo que venimos haciendo desde el gobierno del Quindío.