Rescataron a una mujer víctima de secuestro en Medellín

Medellín

El Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá rescató a una mujer de 25 años de edad que había sido secuestrada en un hecho que estaría relacionado con una relación sentimental entre uno de los presuntos responsables y la víctima.

Según las indagaciones preliminares, la víctima, tras informarle que se encontraba en estado de embarazo, fue retenida con la intención de inducirle un aborto.

¿Qué indican las investigaciones?

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo que este operativo logró “la captura en flagrancia de dos personas por el delito de secuestro extorsivo, además del rescate con vida de una mujer que había sido retenida y violentada por su expareja durante dos días de cautiverio”.

Explicó que desde el momento en el que se conoció el caso, se activó la ruta de atención por la desaparición de esta mujer con el acompañamiento a la familia, al tiempo que se desplegó el operativo que permitió la ubicación de ella y garantizar su rescate y posterior atención médica.

Agregó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín que se está avanzando en la judicialización de los presuntos responsables, a quienes se les materializó la captura por el delito de secuestro extorsivo.

El Gaula adelantó el operativo

El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que “más de 40 uniformados del Gaula, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, desplegaron un operativo antisecuestro apoyado en labores técnicas de investigación y en la administración de fuentes humanas, lo que permitió ubicar un inmueble en el barrio Manrique, sector de Guayana, donde se encontraba la víctima”.

¿Qué le indicaban a la familia los secuestradores?

Durante la retención, la familia recibió mensajes y videos en los que se evidenciaban las agresiones físicas a las que estaban sometiendo a la víctima.

Agregó el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, que a los implicados “se les materializó la captura por el delito de secuestro extorsivo además de otros delitos que podrían enfrentar por conductas como tortura y tentativa de feminicidio.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, dijo que se está adelantando “todo un proceso de acompañamiento desde la secretaría de Mujeres y la secretaría de Paz y Derechos Humanos a toda su familia. Cuando la mujer fue recuperada y fue llevada al hospital, nosotros también, desde la secretaría de las Mujeres, hemos venido acompañándola psicológicamente y activamos ya todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad”.

Para este objetivo, luego del rescate las autoridades activaron la Patrulla Púrpura con el fin de garantizar la protección integral de sus derechos y el acompañamiento especializado.

Penas hasta por 30 años

Los capturados y presuntos responsables de los delitos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para responder por los hechos en las audiencias preliminares que permitirán definir su situación judicial. Los implicados podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, si llegan a ser hallados responsables de estos delitos.