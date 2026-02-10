Personería y organizaciones de mujeres rechazan acoso contra la reina del Carnaval de Barranquilla

La Red de Mujeres rechazó el presunto acto de acoso del que fue víctima Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla, durante La Guacherna, cuando un hombre intentó besarla sin su consentimiento en medio de la celebración. Aunque la soberana expresó su intención de manejar la situación con calma, la organización insistió en que este tipo de hechos no pueden minimizarse ni pasar desapercibidos.

“No se puede normalizar el acoso callejero”

Ruth Pareja, vocera de la Red de Mujeres, señaló que, aunque se comprende la posición institucional de la reina, el mensaje frente a lo ocurrido debe ser firme.

“Entendemos la posición de una reina que debe bajar el volumen a los sucesos, pero como defensoras sabemos que esto es acoso callejero y violencia basada en género, y el mensaje tiene que ser claro y contundente”, afirmó.

La líder social indicó que las imágenes difundidas evidencian el rechazo de la reina ante el acto. “Las imágenes son claras y muestran el rechazo contundente que ella hace; en ningún momento consiente que se le bese”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre la situación de las reinas populares y otras mujeres que no cuentan con esquemas de seguridad durante las festividades.

“El agresor debe dar la cara”

Desde el Movimiento Amplio Social de Mujeres se hizo una denuncia pública y se pidió que el presunto agresor asuma su responsabilidad. “Las redes sociales tienen una fuerza importante y deben permitir que aparezca el agresor para que ofrezca disculpas públicas”, expresó Pareja. Además, solicitó la intervención de la Oficina de la Mujer para que se garantice una sanción pedagógica que contribuya a la sensibilización sobre la violencia de género.

La Personería calificó el hecho como “repudiable”

El Personero Distrital, Miguel Ángel Alzate, también se pronunció y calificó lo ocurrido como un acto “repudiable, intolerable y violento contra la dignidad de la mujer”. Asimismo, enfatizó que “ninguna mujer debe ser objeto de actos violentos”, e hizo un llamado a rechazar de manera categórica cualquier forma de acoso durante eventos públicos y culturales.