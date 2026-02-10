Neiva exalta el liderazgo femenino como apuesta simbólica contra la violencia de género

Clara Eugenia Peña, secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social de Neiva, durante entrevista con Caracol Radio sobre el Premio a la Virtud de la Mujer Neivana 2026.

En medio del complejo panorama por la violencia de género, la Alcaldía de Neiva anunció el fortalecimiento del Premio a la Virtud de la Mujer Neivana 2026, una estrategia que busca visibilizar y reconocer el liderazgo femenino como una herramienta simbólica y social para promover el respeto, la equidad y la convivencia.

Así lo afirmó Clara Eugenia Peña, secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, quien explicó que el propósito central del reconocimiento es destacar aquellas labores sociales que, aunque muchas veces invisibles, impactan de manera directa a comunidades vulnerables del municipio.

“El premio busca visibilizar el trabajo incondicional que realizan muchas mujeres en sectores sociales, educativos y culturales, mujeres que cambian vidas y construyen tejido social, haciendo de Neiva una mejor ciudad”, señaló la funcionaria en diálogo con Caracol Radio Neiva. —

Más allá del incentivo económico, que contempla 10 salarios mínimos para el primer lugar y tres salarios mínimos para el segundo y tercer puesto, el énfasis está en el reconocimiento público y social de mujeres que han generado transformaciones reales en poblaciones como adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades históricamente excluidas.

Entre los criterios de evaluación, la Secretaría destacó que los proyectos postulados deben contar con enfoque de género, inclusión y evidencias de impacto, respaldadas mediante fotografías, videos y testimonios de las personas beneficiadas.

Peña subrayó que este reconocimiento también envía un mensaje colectivo sobre la construcción de una ciudad segura e incluyente no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino de toda la ciudadanía. “Rechazar cualquier forma de violencia y aportar desde cada barrio y cada cuadra es una tarea compartida”, afirmó.

Finalmente, la secretaria enfatizó que el premio permite identificar historias de mujeres que han entregado su vida al servicio de los demás, con el fin de sensibilizar a la comunidad y fortalecer una cultura de paz y respeto en Neiva.