Hombre intentó besar a la reina del Carnaval: ¡así reaccionó la soberana!

Un video que circula en redes sociales ha generado debate tras mostrar un incómodo momento que vivió la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, durante su recorrido en el desfile de la Guacherna.

En las imágenes se observa a la soberana disfrutando del baile, la música y la cercanía con el público, cuando una persona que presenciaba el desfile se aprovechó del momento para intentar darle un beso sin su consentimiento. La situación tomó por sorpresa a la reina y quedó registrada por varios asistentes.

Pese al incidente, Michelle Char continuó su recorrido visiblemente afectada, con lágrimas en sus ojos, pero con el profesionalismo de toda soberana durante sus fiestas.

Ante la ola de comentarios y reacciones, la reina del Carnaval decidió pronunciarse a través de su cuenta de TikTok, donde aseguró que se encuentra bien y pidió a la ciudadanía no generar odio ni ataques contra la persona involucrada. Según explicó, todo ocurrió en medio de la euforia del momento y no puede asegurar que haya existido una mala intención.

“No debemos fomentar odio”

“Fue un momento que se salió de control, pero no debemos fomentar odio”, expresó Michelle, quien además hizo un llamado al respeto durante los eventos masivos, recordando que el Carnaval es una celebración de alegría, unión y convivencia pacífica.

“No sé quiénes, no lo conozco, pero igual estoy segura de que no lo hizo de mala intención y ya pasó y ya. Hay que superar, hay que aprender para que no hagan eso”, sostuvo la reina.