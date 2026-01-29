Auxiliar de policía atentó contra su vida tras ser víctima de presunto acoso sexual y laboral

Erika Mejía Muñoz, de 18 años, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Tuluá luego de haber tomado la decisión de atentar contra su propia vida.

Según denunció su madre Surdery Muñoz, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la joven llevaba varias semanas siendo víctima de acoso laboral y psicológico, perpetrado presuntamente por algunos de sus superiores en la estación de policía de Restrepo, Valle del Cauca.

“Un día, su subintendente le dio unas prensillas para su uniforme, él trató de sobrepasarse con ella a lo cual ella se negó […] allí empezó el acoso laboral. Ella me decía que no quería seguir”, dijo Surdery.

Agregó que en más de una oportunidad su superior la intentó tomar por la fuerza para besarla y ante la negativa de su hija, habría empezado a ser blanco de cargas laborales excesivas, tareas injustificadas y órdenes arbitrarias, lo que constituiría una represalia laboral.

Muñoz informó que otras compañeras de Erika también habrían denunciado de forma interna haber sido víctimas de presunto acoso laboral: “tengo entendido que a ellas sí las sacaron de la estación de policía de Restrepo”, agregó.

¿Qué responden las autoridades?

La Institución reveló a Caracol Radio que se dio apertura a una investigación disciplinaria “en la cual se adelantará la suspensión provisional de los funcionarios”. Asimismo, informaron que se compulsaron copias a la Procuraduría para que desde ese organismo también se adelanten las investigaciones pertinentes dentro de su competencia.