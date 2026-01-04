Armada rescató a 20 extranjeros tras naufragio en zona insular de Cartagena

La Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de Cartagena, adelantó una operación de búsqueda y rescate que permitió salvaguardar la vida de 20 personas en el área general de Bocachica, zona insular de Cartagena, luego recibir la alerta por una presunta colisión marítima entre un velero y una embarcación de carga tipo metrera.

La emergencia se conoció aproximadamente a las 4:40 am, luego de que uno de los tripulantes del velero realizara el reporte de la situación a la línea 146 de Guardacostas. De acuerdo con la información suministrada, el velero afectado se desplazaba desde Panamá con destino al Club Náutico de Cartagena.

Una vez se recibió el llamado de auxilio, la Armada de Colombia activó de manera inmediata el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando dos Unidades de Reacción Rápida -URR, de Guardacostas, las cuales se dirigieron al lugar de los hechos.

Al arribar al punto de la emergencia, las unidades encontraron a 20 personas en balsas de rescate, quienes manifestaron que la embarcación en la que navegaban se había hundido tras la colisión, y que la motonave con la que presuntamente habrían impactado había seguido su curso, al parecer sin percatarse de la emergencia ocurrida. El personal fue rescatado y trasladado hasta la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde recibió atención de primeros auxilios y se verificó su estado de salud sin encontrar mayor afectación a su integridad.

Entre los rescatados se encuentran seis ciudadanos de Alemania, uno de Bélgica, tres de Colombia, cuatro de Francia, uno de Italia, dos de Inglaterra, dos de Suiza, y uno de Turquía. La Institución Naval entregará la información recolectada durante la operación de búsqueda y rescate a las autoridades competentes, con el fin de aportar a la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la protección de la vida humana en el mar, la seguridad marítima y el control de los espacios marítimos del Caribe, asimismo, invita a la comunidad de usuarios del mar, a reportar a la línea de emergencias de Guardacostas 146, o a través del VHF Marino Canal 16, cualquier situación que represente riesgo para la integridad de las personas en el mar.