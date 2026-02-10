“Hay efectos invisibles por las inundaciones”: Docente advierte sobre riesgo sanitario en Córdoba

El río Sinú se desbordó y afecta parte de un atractivo turístico de Montería. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

En medio de la emergencia climática que ha dejado miles de familias damnificadas en casi todo el departamento de Córdoba, la solidaridad de las personas ha salido a flote de forma anónima para paliar las consecuencias de la tragedia.

Entre dichos personajes anónimos se encuentra Juana Yunis, docente rural del municipio de Tierralta, quien, producto de la cancelación de clases, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AMW de Caracol Radio, desde Montería, donde suma sus manos a las de las autoridades locales para atender la emergencia.

“Hay más o menos unas 5.500 familias afectadas, pertenecientes a 80 veredas. Muchas han perdido todos sus cultivos, los enseres de sus casas, y se encuentran ubicadas en alojamientos temporales que han sido en colegios”, describió Yunis.

La docente rural contó cómo, mientas están suspendidas las clases en el departamento, la comunidad se ha volcado a apoyar a las familias más afectadas, incluyendo a profesores, autoridades locales, iglesia y organizaciones sociales.

¿Qué necesidades hay para atender la emergencia?

De acuerdo con la profesora Juana Yunis, se necesitan “hamacas, toldillos, sábanas, elementos de aseo, medicamentos, elementos para el ciclo menstrual, pañales, elementos relacionados con la habitabilidad y el aseo”.

En ese sentido, la recomendación, para quienes quieren sumarse y apoyar a los damnificados, es recurrir a los canales de información de las alcaldías de los municipios más afectados (Valencia, La Apartada, Canalete, Los Córdobas), las cuales manejan mecanismos oficiales de apoyo, así como la Gobernación de Córdoba.

¿Qué consecuencias podría haber para la salud de las personas?

La docente Ana Yunis llamó la atención por los efectos a mediano y largo plazo que podría tener esta crisis en el departamento de Córdoba, en especial en cuanto a la salud física de las personas afectadas y la reconstrucción del tejido psicosocial.

“Ojalá que desde las autoridades de distintos niveles y toda la sociedad civil realmente no desatiendan esos efectos un poco más invisibles y más a mediano plazo que se nos vienen”, destacó.

“Todo esto nos ayuda a reflexionar y a prestarle más atención al ordenamiento territorial, al cambio climático; intentemos aprender de esta experiencia para que no se repita”, sentenció.

Escuche la entrevista completa:

