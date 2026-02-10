Grupos armados buscan incidir en los resultados electorales en el Magdalena

Magdalena

En el municipio de Fundación, se llevó a cabo la Segunda Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, con el cual se busca fortalecer la seguridad y transparencia de los procesos electorales de 2026.

Al inicio de la comisión se confirmó la materialización de la Alerta Temprana 013 de 2025 en 12 municipios del departamento, situación evidenciada por la Gobernación a través de visitas institucionales. Se advirtió la presencia e influencia de Grupos Armados Organizados y de Delincuencia Organizada, que buscan incidir en los resultados electorales y generar temor en la ciudadanía.

Durante el encuentro se entregó por parte del departamento, apoyo logístico a la Registraduría Nacional, incluyendo equipos, papelería y dos vehículos para la movilización de su personal.