A oscuras partes del camellón de la bahía de Santa Marta

Santa Marta

El camellón de la bahía de Santa Marta, uno de los espacios más concurridos y emblemáticos de la ciudad, completa varios días sin servicio de iluminación, situación que ha generado preocupación entre quienes transitan por el sector en horas de la noche.

Los comerciantes manifiestan que muchas personas evitan estar en ciertos tramos del corredor turístico por la sensación de inseguridad que esto genera. “Yo mismo tengo pena con los turistas, el turista viene a disfrutar de El Camellón, pero que decepción que encuentren esto oscuro”, dijo Oswald Martínez, comerciante del sector.

Le puede interesar:

Ministro del Interior confirma Consejo Electoral descentralizado en Santa Marta

Ante esta situación, la comunidad hace un llamado directo a las autoridades encargadas del alumbrado público para que intervenga de manera urgente y restablezca la iluminación en este importante sector, clave para el turismo y la vida nocturna de Santa Marta.