Gobernación del Atlántico enviará primeras diez toneladas de ayuda humanitaria a Córdoba

La Gobernación del Atlántico confirmó que este martes enviará las primeras diez toneladas de ayudas humanitarias a las familias afectadas por la emergencia invernal en el departamento de Córdoba, donde más de 120.000 personas resultaron damnificadas.

La recolección de donaciones se realizó desde el pasado jueves y culminó este lunes en la Plaza de la Paz, en Barranquilla.

La campaña, liderada por las autoridades departamentales, buscaba recolectar alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo y otros insumos básicos para atender a las comunidades más afectadas. De acuerdo con el balance preliminar, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, siendo Montería, Montelíbano y otras zonas del sur del departamento las más impactadas.

Respaldo de la Arquidiócesis de Barranquilla

A esta iniciativa se sumó la Arquidiócesis de Barranquilla, que activó una red de apoyo a través de la Iglesia Católica para fortalecer la recolección y distribución de las ayudas. Como parte de esta estrategia, se dispuso que todas las parroquias del departamento del Atlántico funcionen como centros de acopio para recibir donaciones en especie.

“El diagnóstico lo están realizando los directores de la pastoral social de la región Caribe, con el fin de priorizar las zonas que requieren atención inmediata”, explicó el padre Johan Acendra, director ejecutivo del Secretariado de Pastoral Social de Barranquilla. Según indicó, aunque varias regiones se mantienen en alerta, la urgencia actual se concentra en Córdoba.

El sacerdote señaló además que se habilitó el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis para canalizar las donaciones.

“Estamos recibiendo agua, implementos de aseo personal, toallas, pañales, sábanas, colchonetas y alimentos no perecederos, con el objetivo de hacer llegar estas ayudas a quienes más lo necesitan”, puntualizó.

